Acidente envolve carreta na Rodovia dos Metaúrgicos

Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (7) no entroncamento da Rodovia dos Metalúrgicos com a Via Dutra, em Volta Redonda. Uma carreta bateu e derrubou um poste.

Segundo pessoas que passaram pelo local, a carreta teria dado um “L” na pista molhada, atingindo o poste. O veículo estava se aproximando da faixa que leva ao sentido São Paulo da Dutra.

Não havia informações sobre feridos. No momento desta publicação, a Polícia Militar estava no local orientando o trânsito, já que parte da carreta ficou na pista que leva ao acesso à Dutra no sentido Rio. Fernando Pedrosa