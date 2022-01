Carro é atingido por trem na passagem de nível do Parque da Cidade

Um carro foi atingido por um trem da MRS , na manhã desta sexta-feira, ao tentar cruzar a passagem de nível no acesso ao Parque da Cidade, no Centro. O motorista, um idoso, não se feriu, apesar de o veículo ter sido empurrado por cerca de 20 metros, por estar em baixa velocidade.

Segundo testemunhas, o idoso teria dito que estava com pressa para chegar a tempo de participar do sepultamento de Alzira Chiesse, a Alzirinha, viúva do ex-prefeito de Barra Mansa, Moacyr Chiesse, e mãe do nosso subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse. O cemitério municipal de Barra Mansa fica nas proximidades do parque. (Foto: Paulo Dimas)