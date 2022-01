O vereador Edson Quinto marcou presença na reunião que aconteceu na SMAC- Secretaria Municipal de Ação Comunitária, na quinta-feira (06), junto com representantes do Ingá I e Ingá II, quando reivindicaram melhorias para as localidades.

Na oportunidade, esteve presente o Secretário Municipal de Infraestrutura, José Jerônimo Telles Filho, que garantiu a realização dos trabalhos de limpeza e capina, dentre outras melhorias que começam na próxima terça-feira (11).

Edson disse que faz questão de participar das reuniões e acompanhar os trabalhos escutando e fiscalizando com os moradores as benfeitorias nas comunidades, e mesmo diante do recesso parlamentar sua função de vereador e amigo das comunidades permanecem sem pausa, seu gabinete está aberto e continua seu trabalho normalmente. Acrescentou sobre a importância dessas conversas entre as comunidades e representantes das Secretarias, avalia que os resultados são sempre positivos, onde a troca de ideias comunga para o bem comum e em prol da cidadania.