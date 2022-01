Furban realiza sete obras de infraestrutura em Volta Redonda

São cerca de R$ 200 mil em investimentos para melhorar a segurança em diversos bairros

O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) iniciou o ano de 2022 com obras de infraestrutura e melhorias em vários bairros, como construção de muros e contenções, além de restauração de áreas de circulação de pessoas. No total, estão em andamento sete obras com investimento de aproximadamente R$ 200 mil. O objetivo é garantir a segurança dos moradores ao transitar por vias e outros espaços públicos.

O bairro Belo Horizonte conta com duas intervenções. Uma construção de muro grampeado de contenção na altura do nº 180 da Rua 2; e uma contenção para estabilizar um talude localizado na Rua Nestório, no trecho entre os números 114 e 164 da via.

No Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Pinguinho de Gente, que fica na Rua Machado de Assis, bairro São João, as equipes da empresa responsável pela obra estão construindo muro de divisa e restaurando área de passeio público.

As outras intervenções são: construção de contenção de encosta para estabilização de passeio no Beco Esperança, nº 156, e estabilização de talude com concreto na Rua Isaura Gomes, nº 107, ambas no bairro Vila Brasília; restauração de passeio e meio fio na Servidão Júlio Castelo, nº 2, no Mariana Torres; e contenção para estabilização de talude no Morro do Quiabo, nº 73, bairro Vale Verde.

“Entregamos mais de R$ 1,3 milhão em obras no ano passado e vamos continuar investindo em melhorias para os bairros. Desde os pequenos reparos até as obras de maior porte, todas as ações são para melhorar a qualidade de vida da população. Estamos avançando, principalmente para os bairros mais distantes da região central do município”, afirmou o diretor-presidente do Furban-VR, José Martins de Assis.

[17:22, 06/01/2022] Franciele Diário Vale: COVID-19