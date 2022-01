Trânsito na RJ-155 (Barra Mansa/Angra) é liberado pela manhã

Depois de aproximadamente oito horas de interdição total da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), a ligação entre Barra Mansa e Angra dos Reis foi liberada na manhã desta sexta-feira. O trabalho de remoção das barreiras foi realizado por equipes da Secretaria de Serviços Públicos da prefeitura de Angra dos Reis. No momento desta publicação, equipes do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro) ainda faziam a limpeza da pista e monitoravam pontos com riscos de novos deslizamentos.

O ex-coordenador da Defesa Civil de Angra, André Porto, que mora em Barra Mansa e é engenheiro de tráfego na Secretaria de Segurança Pública da cidade litorânea, afirmou que as condições da estrada ainda estão bastante precárias e recomendou cautela aos motoristas. “Até porque a previsão é de mais chuvas”, disse ele, que se desloca diariamente entre as duas cidades. “Há muita lama na pista”, acrescentou. Ele disse ainda ter falado com a coordenação do DER, segundo a qual há problemas também em outras rodovias estaduais na região, como a RJ-145 (Barra do Piraí-Valença), mas sem detalhes.