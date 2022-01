Volta Redonda começa a receber novas câmeras de monitoramento

Ao todo serão 660, ampliando a quantidade de equipamentos para quase mil na cidade. Previsão é que instalações sejam concluídas em março

A Prefeitura de Volta Redonda, através da recém-criada Secretaria Municipal Ordem Pública (SEMOP), iniciou a instalação de novas câmeras de monitoramento em vários pontos da cidade, que desta vez contará com uma identidade visual. Ao todo, são 660 equipamentos, ampliando a quantidade de câmeras para quase mil na cidade. A previsão é que todas estejam funcionando em março. O investimento é de R$ 4 milhões com recursos próprios.

De acordo com o secretário da SEMOP, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, os equipamentos serão instalados dentro dos bairros, nas regiões consideradas mais críticas. Todo o sistema de vigilância estará disponível para as forças de segurança de Volta Redonda, que terá a possibilidade de auxiliar não só no planejamento, mas também na resolução de crimes, caso venham a ocorrer.

“Estamos acompanhando de perto as instalações, não só a parte técnica, mas também a operacional. Cada tipo de câmera atenderá a um objetivo: as fixas vão estar focadas principalmente nos grandes centros comerciais, para que possamos coibir o roubo de rua. Vamos ter um sistema bem completo, moderno, com investimentos do Executivo Municipal, para que possamos reduzir as práticas delituosas em Volta Redonda”, garantiu.

Identidade visual

O sistema de monitoramento por câmeras contará com um adesivo, que será a nova identidade visual dos equipamentos. Para o secretário, a identificação é importante para agir na prevenção ao crime e também para auxiliar a população.

“É muito importante para agir na prevenção ao crime, porque nós queremos é que ele não ocorra. Ao mesmo tempo, aquele cidadão que precisar de alguma verificação – em caso de algum delito ou de um acidente de trânsito que necessite de uma comprovação –, fica fácil para identificar a presença do Poder Público. Ele poderá procurar a SEMOP, ver e rever as imagens para o esclarecimento do que ocorreu ao certo”, finalizou Luiz Henrique. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.