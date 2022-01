ATUALIZADA: Sobe para 6 mortos e 20 desaparecidos em Capitólio (MG)

O deslizamento de uma rocha, devido às fortes chuvas que atingem a região, atingiu uma embarcação com turistas neste sábado, nos cânions de Furnas, na cidade de Capitólio, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de bombeiros, seis pessoas morreram e 20 estão desaparecidas. A informação é de que 15 pessoas ficaram feridas.

Paredão de pedras desabou em cima de uma embarcação

Bombeiros de Passos e de Piumhi atuaram no resgate das vítimas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento que o cânion desaba. Os pilotos das lanchas aceleraram para fugir, mas a princípio não conseguiram e foram atingidos.

Os feridos foram encaminhados para hospitais em Capitólio, São José da Barra, Piumhi e Passos. Vídeos mostraram o resgate das primeiras vítimas, inclusive crianças. Todas as pessoas que aparecem nas imagens estavam aparentemente conscientes.

Capitólio é fica nas proximidades de Varginha (MG), no sul de Minas Gerais,. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população é de cerca de 8.663 habitantes. Capitólio se tornou um importante destino turístico de Minas Gerais, muito procurado nos últimos anos por conta das cachoeiras e dos rios de águas transparentes. O Cânion de Furnas é a principal atração, com suas paredes de pedra invadidas pelas águas esverdeadas do Lago de Furnas, formado pela represa da Usina Hidrelétrica de Furnas.