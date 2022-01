Caminhão tomba e deixa motorista gravemente ferido, em Piraí

Um caminhão, carregado com caixas de manga, tombou na madrugada deste sábado, no km 241, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí. A pista estava molhada e chovia no momento O motorista, de 70 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A unidade médica informou que o motorista está entubado e respirando com ventilação mecânica. O trânsito ficou com retenção. Funcionários da NovaDutra limparam a pista até a sua liberação. Por volta das 11 horas, o trecho foi liberado e fluiu normalmente.