Dois homens, sendo um armado com um revólver, assaltaram na tarde da sexta-feira, dois empregados da Fazenda São Luís, localizada na Estrada Francisco Vilella Arantes, no bairro São Luís, em Volta Redonda. Os criminosos estavam numa motocicleta vermelha. Os assaltantes renderam uma mulher, de 37 anos, e um rapaz, de 21 anos, no escritório da empresa. A ação dos bandidos foi gravada por câmeras de monitoramento.

Para tentar não ser reconhecido pelas as imagens das câmeras de segurança, um dos bandidos ficou de capacete para esconder o rosto. Foram roubados dois celulares, R$ 150 e duas chaves. Policiais militares foram acionados e apuraram que dos dois teriam sido visto entregando o produto de roubo a dois homens que estariam em um Honda City. O veículo não foi localizado.

Os policiais militares receberam informações de que um dos celulares, (GPS) estaria no bairro Roma, em Volta Redonda. Os agentes foram até o local, mas suspeitos fugiram deixando para trás de cocaína, 500 pinos vazios e rádio de comunicação. O celular, porém, não foi encontrado. Redes sociais/Polícia Militar