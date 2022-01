Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no bairro Voldac

A Polícia Militar apreendeu cocaína na madrugada deste domingo (9) no bairro Voldac, em Volta Redonda. Os entorpecentes foram encontrados dentro de uma casa abandonada na Rua Cleópatra.

Segundo a PM, ninguém foi preso. As autoridades informaram que os agentes foram até o local depois de receberem informações de que a residência era usada como ponto de preparação de drogas. Chegando nela, os agentes encontraram o local vazio, sem nenhum suspeito dentro.

Após buscas pela casa, os policiais apreenderam 915 pinos de cocaína de vários tamanhos, cerca de 3 kg do entorpecente dentro de seis sacolas plásticas, 19 sacolés da mesma droga, farto material para endolação, cerca de 15 mil pinos vazios, quatro balanças de precisão, cinco liquidificadores, várias etiquetas com valores para as drogas. três bacias, três tabuleiros, duas colheres, seis rolos de fita adesiva, uma espada, um facão, um rolo de sacola plástica e dois rolos filme.

O material foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. (Foto: PM/Divulgação)

Por: Felipe Cury