Rodovia RJ-165, ligação Paraty (RJ) até Cunha (SP) está interditada

A RJ-165, estrada que liga Paraty (RJ) até Cunha (SP), com acesso a Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá (SP), continua interditada na altura do km 9, devido a um deslizamento e rompimento da estrutura da rodovia. Na rodovia, é possível ter acesso até o trecho de Cunha. O trecho do Rio de Janeiro é que está prejudicado por causa dos deslizamentos.

A Defesa Civil, de Paraty, pede aos motoristas que busquem outras rotas alternativas, como a Rodovia Oswaldo Cruz, ligação Ubatuba (SP) à Taubaté (SP).