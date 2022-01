Reunião serviu para fortalecimento da integração entre forças de segurança. Delegacia de Polícia Judiciária Militar deve ser transferida para a cidade

O secretário municipal de Ordem Pública (SEMOP), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa recebeu esta semana a visita do chefe da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), tenente-coronel Renato Assis Ferreira. O encontro aconteceu na sede da secretaria, na Ilha São João. O objetivo foi o fortalecimento da integração das forças de segurança atuantes na região Sul Fluminense.

O secretário, tenente coronel Luiz Henrique, se colocou à disposição do chefe da 5ª DPJM, com todas as ferramentas disponíveis no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP, bem como as informações colhidas pela Central de Atendimento Único – CAU.

Com o sigilo garantido para os denunciantes, a 5ª DPJM é subordinada à Corregedoria Geral da Polícia Militar e tem como principal objetivo a prevenção de crimes e delitos por servidores, além de receber elogios e sugestões.

Atualmente, a 5ª DPJM funciona em Barra do Piraí, mas deve ser transferida para Volta Redonda.

“Estamos aguardando a transferência desta unidade para Volta Redonda, que já foi autorizada pelo prefeito Antonio Francisco Neto e pela Polícia Militar, fortalecendo ainda mais a segurança na cidade”, afirmou o secretário Luiz Henrique.