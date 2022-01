Homem é preso após agredir criança em Vassouras

Um homem, de 34 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, após agredir uma criança, de 11 anos, na calçada da Rua Broadway, no Centro, de Vassouras. O agressor foi preso próximo ao local do crime após perseguição. Segundo o delegado Luiz Jorge, as imagens mostram que o homem chuta violentamente a criança que estava com um guarda-chuva na mão.

Populares ajudaram o menino após a agressão. Segundo a Polícia Civil, agressor vai responder por lesão corporal e fará um exame de sanidade mental. A mãe do homem contou na delegacia de o filho sofre de transtornos mentais, mas que nunca teve condições de realizar exames.