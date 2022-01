O deputado Jari de Oliveira (PSB) esteve em Barra do Piraí nesta segunda-feira, dia 10, com o projeto “Deputado na sua Cidade”. Os moradores do município apoiaram a iniciativa e aproveitaram a oportunidade para conhecer o trabalho do parlamentar. Com a tenda do projeto instalada no principal centro comercial da cidade, na Praça Nilo Peçanha, Jari conversou com moradores de diversas localidades.

A merendeira aposentada, Ângela Oliveira Matos, moradora do bairro Matadouro, parabenizou Jari pelo trabalho ao lado da população. “Essa conversa olho no olho passa segurança de que tem alguém preocupado em melhorar a qualidade de vida”, disse. Já o representante comercial Dalvan Bento de Vasconcelos, morador de Ibiabas, distrito de Barra do Piraí, afirmou conhecer o trabalho feito por Jari como vereador de Volta Redonda e desejou sucesso como deputado estadual. “Agora, ele tem a chance de levar o bom trabalho para os municípios do estado”, acredita.

Jari criou o “Deputado na sua Cidade” com o objetivo de ouvir as demandas e está aproveitando para conversar com prefeito(a)s da região. “Na sexta-feira, dia 07, estive com o prefeito Mário Esteves para colocar meu mandato à disposição de Barra do Piraí. E retornei agora, na segunda, para reforçar este compromisso com a população do município”, afirmou o deputado.

O Deputado Estadual também estará em Quatis, na quarta-feira, dia 12, para conversar com o prefeito Aluísio d’Elias e na sexta, dia 14, leva o “Deputado na sua Cidade” para a Praça Teixeira Brandão, no centro da cidade.