Operação Integração fiscalizou ferros-velhos, promoveu blitz de trânsito e abordagem a moradores de rua

As Secretarias de Ordem Pública e Assistência Social e Direitos Humanos participaram nesta segunda-feira, 10, de uma operação conjunta com a Polícia Militar, nomeada como Integração. O objetivo foi fiscalizar e reprimir atividades irregulares em Barra Mansa. Entre elas a comercialização de cabos de cobre provenientes de furto e circulação de motos barulhentas. A ação ocorreu em ferros-velhos e vias públicas. A fim de também coibir e repreender o tráfico de drogas, a ação percorreu praças e quadras de lazer de diversos bairros. Foi realizada ainda, a abordagem a pessoas em situação de rua com a intenção de identificá-las e prestar-lhes auxílios necessários.

O prefeito Rodrigo Drable acompanhou a ação e destacou a parceria entre Prefeitura e Polícia Militar para manter a ordem e a segurança da cidade.

“Barra Mansa é uma cidade da família e estamos nos esforçando para que permaneça dessa forma. A ação de hoje, principalmente essa junto às pessoas em situação de rua, é no sentido de identificar quem está realmente vulnerável e quem se infiltra entre elas com o objetivo de praticar roubos e furtos. Nós também estamos atuando na fiscalização dos ferros-velhos com o objetivo de verificar se não há material roubado, como cabos de cobre e tampas de bueiro. Quem compra estes materiais está estimulando esse absurdo”, explicou o prefeito.

Em relação às pessoas em situação de rua, quem foi identificado como sendo de outra cidade, recebeu auxílio para retornar ao município de origem. Já os cidadãos de Barra Mansa foram convidados a se dirigir para o Abrigo Municipal, que possui estrutura para recebê-los.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, sob o comando do coronel Marcelo Malheiros, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA).

“Estamos visando diminuir cada vez mais os delitos que estão ocorrendo na cidade. Tomamos conhecimento de receptação de cabos de cobre e telefônico, então, realizamos essa operação para coibir essa atividade. Também atuamos sobre as motocicletas irregulares, visando principalmente armas, drogas e mandados de prisão em aberto. Nos bairros, reforçamos o patrulhamento onde há denúncias sobre o tráfico de drogas para impedir a prática e permitir que a população de bem volte a usar os equipamentos públicos, como praças e quadras. Mapeamos esses pontos e, junto com a prefeitura, vamos iniciar uma ação ainda mais ostensiva”, declarou o comandante do 5ºCPA.

Trabalho integrado

O secretário de Ordem Pública, capitão Daniel Abreu, destacou a importância de realizar um trabalho em conjunto com a PM e com outras Secretarias Municipais.

“Todas as Secretarias têm que trabalhar em harmonia para podermos alcançar um potencial maior junto à qualidade de vida dos moradores. Então, hoje buscamos interação entre as pastas e as forças de segurança. Dentro do nosso planejamento nós iremos dar continuidade a esse trabalho. Diariamente equipes irão manter essa rotina de fiscalização e abordagens, revezando as regiões. Pedimos também o apoio da população através de denúncias”, destacou Daniel Abreu.

Luciano Freitas, morador de um prédio próximo à Gare da Estação, no Centro, relatou o que acontece no local e agradeceu ao prefeito a ação realizada nesta segunda-feira.

“Nós, que somos vizinhos da Estação, por várias noites não conseguimos dormir devido a brigas na rua, muitas delas com uso de garrafas e facas. São gritos, enfim, é uma bagunça generalizada. Conversei com o prefeito e espero que essa ação de hoje contribua para uma melhora, queremos muito que esse trabalho surta efeito”, disse o morador.

Apreensões e autuações

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, até às 15 horas desta segunda-feira, duas motocicletas foram apreendidas, além de autuações em ferros-velhos por falta de higiene, segurança, alvará e por materiais estarem acondicionados em locais descobertos e irregulares.

Seis moradores em situação de rua foram abordados. Cinco são naturais de Barra Mansa e um de Resende. Todos foram orientados a buscarem abrigo ou retornarem para suas residências.

“Atualmente Barra Mansa tem três modalidades de atendimento às pessoas em situação de rua: o Centro Pop; o Abrigo Municipal localizado no Siderlândia, e a abordagem. Nós realizamos ações todos os dias, trabalhando com convencimento e motivação. Vamos à rua para criar vínculos com eles e, assim, atraí-los para os nossos serviços e tirá-los das ruas”, explicou o gerente de proteção especial da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Alexandre Martins.

A operação percorreu as seguintes localidades: Jardim Boa Vista, Vila Elmira, Boa Sorte, Saudade, Ano Bom, Vila Delgado e áreas centrais da cidade, como em frente ao Restaurante Popular e à Gare da Estação.

