O motorista de um veículo Celta perdeu o controle de seu veículo, na noite de domingo, saiu da pista e capotou na noite do domingo 9/1, na RJ-145, Estrada Valença/Barra do Piraí, depois do bairro São Francisco, em Valença.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate, mas de acordo com informações, não houve vítimas. Foto: Sandro Barra – Jornal Valença