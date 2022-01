Ele já estava na equipe do governo, atuando como subcontrolador geral do município

Vinícius Michel Arbach é o novo secretário de Fazenda de Volta Redonda. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (10) pelo prefeito Antonio Francisco Neto, durante reunião em seu gabinete. O encontro contou com a presença do ex-secretário da Pasta, Erik Higino, que decidiu seguir um novo caminho profissional. Antes de assumir a Secretaria, Arbach já estava na equipe do governo como Subcontrolador Geral do Município.

“O Vinícius é uma pessoa muito competente, que tem feito um belíssimo trabalho na Controladoria Geral do Município. Também teve um excelente desempenho ao lado do Sebastião Faria no Hospital da Japuíba, em Angra dos Reis. Confiamos muito e, por isso, fizemos este convite”, destacou o prefeito Neto.

O novo secretário ressaltou que assumir a Fazenda é o seu maior desafio na carreira profissional. “É uma das Secretarias mais importantes da gestão municipal. Volta Redonda é uma cidade referência para todas as outras do entorno e o que me dá mais segurança e motivação para aceitar o desafio é que nós temos à frente do município o prefeito Neto. Além de ser uma pessoa extremamente habilidosa na gestão pública e relacionamento político, ele é diferenciado porque faz o que gosta e ama Volta Redonda”, revelou Arbach.

O novo secretário também aproveitou para elogiar o trabalho de seu antecessor, Erik Higino, e disse que uma de suas missões será manter a cidade nos trilhos, melhorar a arrecadação e viabilizar novas fontes de receita do município em conjunto com as demais Secretarias.

“Parabenizo o Erik por todo o trabalho que fez, do qual acompanhei de perto estando na Controladoria Geral do Município (CGM). As ações da Fazenda refletem no balanço da CGM. Foi um trabalho muito minucioso e importante para que Volta Redonda pudesse sair da crise financeira que estava. A situação ainda não é confortável. Ainda estamos em crise, tanto que prorrogamos o decreto de calamidade financeira, mas agora conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Vamos buscar formas de melhorar a arrecadação do município. A atração de novas empresas é uma delas”, disse o novo secretário, frisando que pretende trabalhar em conjunto com as demais Pastas do governo municipal.

“Temos que ter essa sinergia. O prefeito Neto teve o cuidado de reunir os secretários que tem um sentimento em comum: o amor por Volta Redonda e isso faz toda a diferença. Ter toda equipe trabalhando juntos pelo bem maior da nossa cidade”, finalizou o secretário.

Vinícius Michel Arbach tem 10 anos de experiência no setor público. Formado em Propaganda e Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP), iniciou suas atividades no setor público na Secom (Secretaria de Comunicação) da Prefeitura de Volta Redonda, entre abril de 2012 e dezembro de 2016. Trabalhou como Controle Interno no Hospital Geral da Japuíba, em Angra dos Reis, entre 2017 e 2020. Em 2021, foi convidado para exercer a função de subcontrolador geral do município. Foto: Cris Oliveira/Secom PMVR