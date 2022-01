Defesa Civil interdita área onde encosta desabou, em Rio Claro

A Defesa Civil, de Rio Claro interditou nesta terça-feira uma área residencial, onde houve o desabamento de uma encosta, na Rua São Francisco, no bairro Santa Luzia, em Rio Claro.

As chuvas constantes acabaram encharcando o terreno e houve o deslizamento de terra. As famílias foram retiradas do local e levadas padra um o Colégio Municipal São José, onde foi montado um abrigo.

Em nota a prefeitura afirmou que o local havia passado por obras de contenção e drenagem há 10 anos e, devido ao temporal constante que atingiu a região, o solo começou a apresentar rachaduras.