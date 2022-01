Jari solicita ao governo do estado recapeamento asfáltico na RJ-141

Deputado protocolou documento na Alerj após ouvir pedido dos moradores de Barra do Piraí durante edição do ‘Deputado na sua Cidade’

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) protocolou, no início desta semana, documento a ser enviado ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, solicitando o recapeamento asfáltico da RJ-141, no trecho que liga os distritos de Vargem Alegre e Dorândia, em Barra do Piraí. A demanda foi apresentada por moradores do local durante edição do projeto “Deputado na sua Cidade”, realizado na última segunda-feira, dia 10, no município.

“A condição precária deste trecho da estrada foi relatada por moradores que fazem o trajeto diariamente. Eles afirmaram que o período das chuvas dificulta ainda mais o tráfego e ainda contaram sobre desgaste e danos nos veículos”, disse Jari, reforçando que fazer a ponte entre a população e o poder público para melhorar a qualidade de vida é o objetivo principal do projeto “Deputado na sua Cidade”.

Na sexta-feira, projeto de Jari chega a Quatis

A Praça Teixeira Brandão, no Centro de Quatis, é o próximo local a receber o projeto “Deputado na sua Cidade”. Jari e sua equipe conversam com os moradores na sexta-feira, dia 14, das 8h às 12h. Na quarta, dia 12, o deputado vai ao município para encontrar o prefeito Aluísio d’Elias.