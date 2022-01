Período de chuvas exige cuidado redobrado nas estradas

Porta-voz da PRF em MG alerta para que motoristas só viagem em casos de extrema necessidade

As chuvas estão causando tragédias neste início de 2022. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está em alerta e disposta a passar as informações necessárias para quem está nas rodovias, tentando proporcionar maior segurança nas estradas. O período exige cuidados redobrados. Por isso, a PRF recomenda aos motoristas que só viagem se for realmente necessário. Isso porque, nesta época do ano, os problemas costumam acontecer de forma rápida enquanto a solução tarda.

Sobre esse assunto, o Tarde Nacional conversou com o inspetor e porta-voz da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, Aristides Júnior.

“As chuvas constantes estão contribuindo para que a todo instante surja algum ponto, em alguma rodovia com problema. Seja surgimento de buracos, deslizamento de terra, parte da pista cedendo por causa da infiltração da água. Ou seja, a PRF tem alertado aos motoristas para que só viagem em caso de extrema necessidade”, observa.

Segundo ele, a PRF pede que os motoristas acompanhem regularmente as mídias sociais, que estão sempre atualizadas sobre a situação das rodoviais. Além disso, outra opção de informação é o canal 191, para pedir apoio sempre que necessário. O inspetor reforçou que como a chuva vem castigando todos os estados, todas as forças de segurança estão em constante contato.