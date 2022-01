Polícia Militar estoura ponto de distribuição de drogas na Ponte Alta

Policiais Militares receberam informações na manhã desta terça-feira, dia 11, por volta das 11 horas, sobre um endereço que seria um ponto de distribuição de drogas, localizada na Rua Dom Pedro II, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

Os policiais militares foram até o local e apreenderam 540 pinos com cocaína, outros mil vazios e materiais para o preparo, como duas balanças de precisão, liquidificador, peneiras e potes de plástico. Também foram recolhidas folhas com etiquetas de preço de venda do entorpecente. (Foto: Polícia Militar)