Polícia Militar prende quatros suspeitos com armas e drogas no Açude

Policiais militares do GAT e Supervisão de Oficial estavam na manhã desta terça-feira, por volta das 11h50min, no bairro Padre Josimo, quando receberam informações sobre suspeitos que embarcaram em um carro de aplicativo, no Açude com destino ao bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Os agentes foram ao local e conseguiram interceptar o veículo com os suspeitos entre os bairros Padre Josimo e Açude. No interior do veículo estavam quatro suspeitos com armas e drogas.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, 18 munições calibre 9 mm, um revólver calibre 38, seis munições, dois rádios transmissores, 77 pinos de cocaína, 27 tiras de maconha e R$28. Os suspeitos foram levados junto com as armas e drogas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.