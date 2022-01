Policiais da região deflagram “Operação Recaptura”

Durante a operação conjunta realizada pela Divisão de Busca e Recaptura da Polícia Penal, agentes da Polícia Civis, da 93ª Delegacia de Polícia, comandados pelo delegado Edezio Ramos, policiais civis da 88ª DP, comandados pelo delegado Rodolfo Atala, além de policiais do Serviço Reservado (P2) do 10º BPM deflagraram nesta terça-feira, a “Operação Recaptura” a fim de prender criminosos que não retornaram a cadeia após as saídas de fim de ano.

Os agentes foram para as ruas às 6 horas e tiveram êxitos em prender dois criminosos de alta periculosidade que estavam evadidos desde o final do ano, quando foram beneficiados por saídas temporárias e não retornaram a cadeia. Um dos criminosos foi condenado por mais de 24 anos de prisão pela prática de três homicídios na cidade de Volta Redonda. O preso de Barra do Piraí é integrante do tráfico de drogas na região. Os dois criminosos foram presos nesta terça-feira, nas cidades de Barra do Piraí e Volta Redonda.