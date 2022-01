Atividades vão acontecer em oito ginásios poliesportivos, onde também devem ser feitas as inscrições

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda está com inscrições abertas para a Colônia de Férias de Verão. Oito ginásios poliesportivos: Açude, 249, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, Siderlândia, Três Poços e Vila Rica/Tiradentes, vão sediar as atividades entre os dias 24 e 28 de janeiro, última semana do mês.

O público-alvo da Colônia de Férias da Smel é formado por crianças e adolescentes entre seis e 17 anos de idade. As inscrições devem ser feitas nos próprios ginásios das 8h às 11h e de 14 às 17h. Basta preencher uma ficha de inscrição para participar da programação, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 11h30.

A equipe da Smel avisa que vai respeitar as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. O uso máscara, a disponibilização de álcool a 70% para higienização das mãos e o uso de garrafinhas individuais para beber água são algumas das orientações. E para garantir o distanciamento social, os ginásios vão atender 50% da capacidade.

Programação inclui atividades esportivas e de lazer

A programação da Colônia de Férias de Verão da Smel inclui atividades esportivas e recreativas; gincanas; e passeios. Entre os destinos estão o Zoológico Municipal, na Vila Santa Cecília, e o Parque Aquático Municipal, na Ilha Pequena, ao lado da Ilha São João. Secom/PMVR