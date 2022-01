Serviço de documentação a famílias atingidas pelas chuvas em Rio Claro

Desde sábado (08/01), o Corpo de Bombeiros foi acionado para 304 ocorrências relacionadas às chuvas no estado, entre cortes de árvores (172), salvamentos de pessoas (88), deslizamentos (18) e inundações (26). A mobilização acompanha o aumento do nível dos rios, que gerou alagamentos no Norte e Noroeste do estado.

A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros RJ estão presentes em todos os municípios, avaliando os danos provocados pelas chuvas e apoiando o trabalho das prefeituras para garantir a segurança da população e a volta à normalidade.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) monitora 24 horas por dia as condições meteorológicas do estado e emite alertas para as regiões com risco de deslizamentos e inundações.