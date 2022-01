Suspeitos são presos com armas e drogas em Volta Redonda

Dois jovens, de 24 e 23 anos, foram presos na madrugada desta terça-feira (11), com armas e drogas, dentro de um carro de aplicativo, em Volta Redonda. O veículo foi abordado na Avenida Itaverá, no bairro Belmonte. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos embarcaram no Padre Josimo e tinha como destino o bairro Siderlândia.

Dentro do carro, além dos suspeitos, estavam outros dois passageiros. Com os suspeitos os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, 18 munições do mesmo calibre, um revólver calibre 38, seis munições do mesmo calibre, 77 pinos de cocaína e 27 sacolés de maconha, além de dois rádios transmissores.

Os passageiros do veículo foram levados para a delegacia, mas só os jovens permaneceram presos. Os outros dois foram ouvidos e liberados.