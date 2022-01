Agentes do 37º BPM apreendem drogas no bairro Jardim Alegria

Policiais militares receberam uma denúncia na noite de terça-feira, por volta das 20h20min, sobre um suspeito que estaria praticando o tráfico de drogas na Rua dos Trabalhadores, no bairro Jardim Alegria, em Resende.

Os agentes foram até o local e apreenderam o suspeito com dois pinos de cocaína, sete trouxinhas de maconha, R$50 e um celular. Sobre as drogas, o suspeito disse que estaria no “plantão de vendas” e que o dinheiro era produto das vendas.

Dois suspeitos que estavam no local também foram apreendidos com R$15 para comprar drogas. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Resende. Após o registro, o suspeito recebeu voz de prisão e ficou preso. Os dois suspeitos que estavam no local foram ouvidos e liberados como testemunhas.