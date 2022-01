Uma carreta deu um “L”, na tarde desta quarta-feira, em frente ao trevo de acesso ao condomínio Jardim Mariana, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

Uma viatura da Polícia Militar está baseada no local preventivamente para orientar motoristas e pedestres sobre alguns acidentes que ocorrem no local. Pelo menos três pessoas já morreram devido a acidentes. Segundo informações do local, ninguém ficou ferido.