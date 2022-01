Castração de cães e gatos totalmente gratuita será será realizada em Valença numa parceria do Governo do estado com a Prefeitura de Valença!

Cadastro na Vigilância Ambiental pelo telefone (24) 2453-4282. Cada tutor poderá castrar um animal a cada mês, comprovando sua residência no município . Serão castrados animais até 7 anos de idade e no máximo de 25 kg.

Mais informações e orientações pelo telefone acima.

Fonte: Prefeitura de Valença