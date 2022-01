Dia do Padroeiro de Barra Mansa será celebrado com carreata

Apesar do avanço da vacinação, a procissão de fiéis foi suspensa para evitar o surgimento das variantes da Covid-19 no município

A Fundação Cultura de Barra Mansa e a Diocese de Barra do Pirai/Volta Redonda, por meio da Paróquia de São Sebastião, estão com tudo pronto para a celebração do Dia de São Sebastião, padroeiro do município, comemorado no próximo dia 20. Em 2021, os festejos foram realizados de maneira adaptada e com a expressiva redução do número de fiéis devido à pandemia da Covid-19, este ano a cautela e os cuidados estão sendo mantidos para a realização do evento, que só está sendo possível em função do avanço da vacinação e o estrito seguimento dos protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias. Ainda assim, não será realizada a procissão de fiéis, haverá a carreata com a imagem do santo, como forma de evitar as variantes da Covid-19, que até o momento não foi registrada no município.

A festa é considerada um dos eventos religiosos mais tradicionais e importantes de Barra Mansa. O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, ressaltou a importância do evento. “Esse evento é uma tradição e pode ser considerada uma das atividades mais antigas do município. É uma manifestação da cultura popular intimamente ligada com a identidade do cidadão barra-mansense e integra o nosso calendário cultural”, destacou.

A programação do evento consta de atividades sociais, que estão bastante restrita, e religiosa, sendo que esta última já está acontecendo. Até o dia 19, a imagem de São Sebastião percorre as paróquias e instituições do município.

Dia 15, às 15 horas, será realizada uma missa pelo fim da pandemia e pelos enfermos, que será animada pelos agentes da Pastoral da Saúde. Vale frisar, que não haverá unção dos enfermos. No dia 16, será celebrada às 7 horas, uma missa no distrito de Antônio Rocha, seguida de carreata com a imagem do padroeiro que visitará as comunidades que pertencem à Paróquia e as principais ruas do Centro de Barra Mansa.

Dias 17, 18 e 19, às 19h30, as missas contarão com a animação e participação das paróquias vizinhas: Sagrado Coração de Jesus, no Ano Bom; Santo Antônio, em Saudade e Santa Cruz, na Vila Nova. Já no dia do Padroeiro, 20, a programação começa bem cedo. Confira:

5h30 – Alvorada e repique dos sinos

6h – Missa animada pela Pastoral Familiar e ECC (Encontro de Casais com Cristo)

8h – Missa animada pelas Pastorais Sociais

10h – Missa animada pela Iniciação à Vida Cristã

12h – Missa animada pela Pastoral da Juventude

15h – Missa Solene com Dom Luiz Henrique, animada pelas CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) da Paróquia

19h – Missa de encerramento da Festa.

ATIVIDADES SOCIAIS – Por causa da pandemia, não haverá as tradicionais barracas de gastronomia na Praça da Matriz, a fim de evitar aglomerações. Pela primeira vez, as atividades se estendem até o mês de março.

O 19º Leilão de Gado será realizado dia 05 de fevereiro, às 14 horas, no Parque de Exposição de Antônio Rocha. Este ano, o evento contará com um almoço beneficente, organizado pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) que terá como cardápio feijão tropeiro, servido a partir das 12h.

A Ação entre Amigos no dia 02 de março encerra a programação social da festa com o sorteio de uma TV 50 polegadas, um fogão de quatro bocas, um tanquinho, uma airfrye e um microondas. Os bilhetes custam R$10,00 e ainda estão sendo vendidos na secretaria da Paróquia de São Sebastião, após as missas, e na loja de artigos religiosos Cantinho do Céu, no Centro.