Homem é flagrado com drogas no bairro Santa Rosa II, em Valença

Agentes do 10º BPM apreendem drogas no bairro Santa Rosa II

Policiais militares apreenderam na noite de terça-feira, por volta das 20h50min, cinco pinos de cocaína e um cigarro de maconha na Praça dos Prédios, no bairro Santa Rosa II, em Valença.

Policiais estavam em patrulhamento quando observaram um homem, de 35 anos, saindo do meio dos prédios. Quando deparou com a viatura policial o suspeito caminhou rapidamente e após jogar algo debaixo do veículo entrou em seu interior.

O homem foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. Cinco pinos de cocaína foram encontrados debaixo do veículo. O cigarro de maconha foi encontrado dentro do carro.

Ele foi levado, junto com as drogas, para a Delegacia de Polícia, de Valença. Após registro o homem foi liberado em seguida.