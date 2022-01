Na análise, foi levado em conta o conteúdo de proposições apresentadas pelos parlamentares

Para analisar o desempenho de deputados federais e partidos políticos durante 2021, o Instituto Monte Castelo realizou a terceira edição do Ranking de Plenário. A pesquisa mede o comprometimento dos parlamentares e da legenda que representam. O deputado federal Delegado Antonio Furtado é filiado ao PSL (Partido Social Liberal), que obteve a maior média. Foi levado em conta o conteúdo de proposições apresentadas em 2020, com foco no enfrentamento à pandemia, no incentivo ao empreendedorismo, na administração pública eficiente, no combate à corrupção, no rigor contra o crime e na defesa da dignidade humana.

2020 foi um ano atípico, com peculiaridades desencadeadas pela instalação de uma pandemia no cenário mundial. Os parlamentares assumiram novas responsabilidades e tiveram que se envolver em decisões importantes. Para o deputado, a luta por uma nova política, onde os interesses coletivos sejam priorizados, jamais será em vão.

– Vencemos uma batalha por vez, a cada dia que aprovamos uma proposição que visa melhorar a vida dos brasileiros. Algumas mudanças levam tempo, mas estamos conseguindo fazer a nossa parte, defendendo os anseios da população de forma comprometida e com muito trabalho – frisou.

O parlamentar ainda declarou o orgulho em fazer parte de uma bancada que vem ajudando a construir o futuro do país. Para ele, o resultado da avaliação significa que pautas relevantes foram defendidas, sobretudo num momento de tanta fragilidade, onde os brasileiros buscavam uma saída.

– Parabéns ao PSL pela importantíssima avaliação. Isso significa que estamos no caminho certo, primando por discussões importantes. Estou muito feliz em começar o ano com essa notícia tão especial sobre o meu partido. Uma significativa trincheira na luta por um Brasil justo e com oportunidades para todos – concluiu.