Agentes do GAT I e GAT II, do 10º BPM, apreenderam na noite de terça-feira, por volta das 18h40min, vários entorpecentes, na Rua Luís Camerano, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

Quatro suspeitos foram apreendidos e levados junto com os entorpecentes para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.