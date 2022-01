Homem mata mulher a marretadas e se joga da ponte Rio-Niterói

Uma tragédia ocorreu nesta quinta-feira (13) em São Gonçalo, na região metropolitana do estado. Depois de matar a ex-mulher Bruna Araújo de Souza, de 27 anos, Haroldo da Silva Amorim, de 41, furtou um carro em uma oficina mecânica e dirigiu até a Ponte Rio-Niterói, de onde se jogou. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu.

Segundo apurou a polícia, o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento. Bruna, que era agente de trânsito da prefeitura de Maricá, foi à residência do ex-marido, no bairro Rio do Ouro, pegar alguns pertences pessoais. Ela estava acompanhada de um tio e da filha adolescente.

Segundo as testemunhas, Aroldo e Bruna começaram a discutir, até que o ex-marido pegou uma arma e disparou dois tiros. Mesmo ferida, Bruna conseguiu correr para o quintal da casa, mas foi alcançada e atacada a golpes de marreta.

Os bombeiros chegaram a ser chamados, mas ela morreu no local.