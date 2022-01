Acidente envolve carro, viatura policial e um ônibus na Serra D’Água

Uma colisão ocorrida na manhã desta quinta-feira, envolveu um carro, um ônibus e uma viatura policial, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), Trevo de acesso ao bairro Serra D’Água, em Angra dos Reis.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a viatura da Polícia Militar precisou desviar do carro e acabou batendo de frente com o coletivo. Dois policiais sofreram ferimentos graves e um passageiro do ônibus ficou levemente ferido. A viatura policial ficou bastante avariada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu os feridos que foram levados ao Hospital Geral da Japuíba. O comando do 33º BPM (Batalhão de Polícia Militar) informou que está prestando assistência às vítimas.