Carro cai dentro do Rio Paraíba do Sul em Três Rios

O motorista de um carro perdeu o controle da direção e caiu com o veículo dentro do Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Enéas Torno, no bairro Nova Niterói, em Três Rios. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (13), por volta das 3 horas.

A vítima tem 50 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor estava sozinho no veículo, conseguiu sair pela janela do automóvel e recusou atendimento.

Ainda de acordo com os bombeiros, uma equipe de mergulhadores conseguiu prender o carro às margens do rio para que o veículo não afundasse até que seja providenciada a retirada por parte do dono.