Larissa Garcez participou de reunião online que reuniu outras lideranças jovens do Estado do Rio de Janeiro

A coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, que também preside o Fórum Estadual de Gestores de Juventude (Forjuve), participou de reunião com o secretário de Políticas Públicas para a Juventude de Buenos Aires, capital argentina, Tomás Mestre, que ainda é diretor Geral da BA Joven, organização que fomenta o empreendedorismo, fornecendo ferramentas e gerando oportunidades que ajudem a alcançar objetivos. O encontro por videoconferência, na última quarta-feira, 12, contou com outras lideranças jovens do Estado do Rio de Janeiro.

Também participaram da conversa online o diretor de Relações Internacionais do Forjuve e coordenador de juventude de Cabo Frio, Marlon Barbosa, e o secretário Executivo e coordenador de Juventude de Niterói, Eduardo Oliveira. O objetivo da reunião foi estreitar laços entre as organizações e trocar experiências de ações, programas, projetos e políticas públicas para juventude entre as cidades do Estado do Rio e a capital da Argentina.

“Foi um diálogo muito produtivo. A realidade das juventudes latino-americanas é muito parecida e, consequentemente, as demandas também, o que torna esse intercâmbio ainda mais importante. Principalmente no que tange às políticas públicas de acesso e permanência nas universidades e a busca pelo primeiro emprego”, disse Larissa Garcez.

Representantes que participaram do encontro apresentaram programas e projetos que vêm desenvolvendo em seus municípios para o acesso de jovens ao primeiro emprego. Volta Redonda destacou o programa Centro Oportunizar e os avanços alcançados em cinco meses de implantação na cidade. Além de mostrar os resultados do Centro Oportunizar ao grupo, o projeto piloto foi encaminhado ao secretário argentino que se impressionou com os números positivos da ação.