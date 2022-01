Luciano Mineirinho nas comunidades

O vereador Luciano de Souza Portes, o “Luciano Mineirinho” do (PSD) inicia nesta sexta-feira, mais um desafio. O vereador estará visitando as comunidades para saber as demandas da população. Com o título de “Vereador na Sua Rua”, Luciano quer estar junto com os moradores para ouvir as suas reinvindicações.

“Vamos ouvir as necessidades da população. Convido à todos os moradores que nesta sexta-feira, às 8h30min, estaremos caminhando pelas ruas do bairro Três Poços. O ponto de encontro será no Colorado”, disse Mineirinho.