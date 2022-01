Nova diretoria assume o Barra Mansa FC

Numa solenidade realizada na noite de quarta-feira, por volta das 19h30min, na sede da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), foi realizada a solenidade de posse da nova diretoria da Barra Mansa FC.

A cerimônia foi restrita e limitada ao público devido ao protocolo da Covid-19 e, por isso, foi destinada a alguns poucos convidados a fim de que não pudesse haver aglomeração. A gestão é para o biênio 2022 e 2023.

O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Carlinhos foi quem dinamizou o ato de posse da nova diretoria. O evento contou com o discurso do presidente Genivaldo Silva, que enfatizou essa nova fase como madura e experiente. O presidente reeleito ressaltou também a importância para que os departamentos de evento, de comunicação, de administração, entre outros, possam funcionar com o objetivo de ter mais resultados.

Além disso, foi destacado que o futebol profissional será prioridade nesta nova gestão. Divulgou-se ainda que nas próximas semanas será definida a data de lançamento do projeto Barra Mansa Academy que atenderá as modalidades do futsal e do futebol de campo. Postado por Diogo de Oliveira Paula

Reportagem: Rádio Destaque Popular Online