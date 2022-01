Prefeitura de Resende constrói creche com capacidade para 80 alunos

Unidade de ensino, que começou a ser erguida no dia 22 de dezembro do ano passado, possui 388 metros quadrados

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, segue com as obras de construção da nova creche no bairro Parque Minas Gerais, com capacidade para atender aproximadamente 80 alunos. A unidade de ensino, começou a ser erguida no dia 22 de dezembro do ano passado, possui 388 metros quadrados. Os trabalhos são realizados por uma empresa especializada licitada pelo governo municipal. A previsão inicial é de que a creche esteja pronta no prazo de um ano.

Neste momento, os serviços estão concentrados na armação das forragens para a fundação da creche. A área das obras já foi isolada com tapume para garantir segurança. Também foi concluído o gabarito da obra, além de montada a estrutura de apoio, que conta com refeitório, banheiro, barracão e container.

A unidade contará com seis salas de aula (Berçário, Creche I com banheiro e as outras quatro poderão ser designadas para Creche II ou Creche III com banheiro compartilhado). A creche contará com secretaria, setor de arquivo, diretoria, sala de professores, banheiro para os professores, banheiro para os funcionários, dois banheiros para os alunos (feminino e masculino), depósito, lavanderia, área de serviço, rouparia, lactário, cozinha, despensa, refeitório, brinquedoteca e pátio coberto. Vale destacar que cada sala terá solário para separar as crianças por faixa etária. O atendimento na secretaria da creche será realizado na área externa, sendo que o acesso à unidade será coberto.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou que é mais uma conquista para a população e a comunidade escolar. “A Educação sempre foi uma das prioridades da atual gestão, que busca não somente proporcionar estruturas mais modernas e com recursos, mas também ensino de qualidade. A Educação Infantil é a base da construção do homem para uma sociedade com futuro melhor. Desde o início do atual governo, já foram entregues 28 unidades educacionais, entre creches e escolas, totalmente recuperadas ou finalizadas. Vale lembrar que 19 instituições estão com as obras em andamento, sendo duas delas novas construções”, explica.