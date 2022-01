Secretaria de Ordem Pública busca parcerias com OAB de Volta Redonda

Ampliação do sistema de monitoramento por câmeras no município e a atuação do Conselho Comunitário de Segurança estavam na pauta

O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, fez uma apresentação sobre as ações da pasta, recém criada no município, à presidente da OAB/VR (Ordem dos Advogados do Brasil de Volta Redonda), Carolina Patitucci, para firmar parcerias com a entidade. Na pauta do encontro, na manhã desta quarta-feira, 12, a ampliação do sistema de monitoramento por câmeras e a atuação do Conselho Comunitário de Segurança, além de outras questões de interesse da população.

Durante a conversa, na sede da OAB/VR, no Aterrado, o secretário de Ordem Pública explicou que está recriando toda a estrutura da segurança pública do município. “A ação passa pela instalação de novas câmeras de monitoramento e conserto das antigas, que somarão mais de mil equipamentos colocados à disposição do cidadão e contribuindo com a segurança nas ruas”, informou Luiz Henrique, acrescentando que a SEMOP à disposição da OAB/VR.

A presidente Carolina solicitou uma “parceria com o Centro de Operações de Segurança Pública (Ciosp), afim de padronizar a autorização para que advogados tenham acessos às imagens que envolvam situações em causas em que estes patrocinam”, disse. O Secretário informou que os advogados podem ter acesso às imagens com uma simples procuração da pessoa envolvida com o fato.

Carolina Patitucci elogiou a Unidade de Guarda Comunitária (UGC), que é a ligação entre o cidadão e o poder público, e a Patrulha Maria da Penha, que atende mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O trabalho das duas equipes foi implantado quando o tenente-coronel era comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

A parceria se estende com o Conselho Comunitário de Segurança (CCS), através da conselheira Núbia Oliveira, representante da OAB/VR, que já esteve em reunião com a SEMOP.

“Após este encontro, quero a colaboração da OAB para desenvolver projetos que venham de encontro aos anseios da população na questão da segurança pública, uma das questões sociais mais urgentes”, concluiu o secretário de Ordem Pública. Secom/PMVR – Fotos de divulgação