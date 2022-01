Volta Redonda realiza amistosos em São Paulo

O time do Voltaço vai realizar dois amistosos visando a preparação do time para o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro (Carioca). O time estreia enfrentando o Vasco da Gama, numa quarta-feira, dia 26, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O time está em São Paulo para a realização dos amistosos buscando uma melhor preparação para o Estadual do Rio de Janeiro. Na última Quinta-Feira (13) o Esquadrão de Aço visitou a cidade de Santos (SP) para um jogo treino diante da Portuguesa Santista. Usando uma equipe considerada reserva a equipe da Cidade do Aço foi derrotada por 3×0, para o time da Baixada Santista.

O clube permanece em São Paulo para um amistoso no próximo sábado (15) às 19 horas diante da Portuguesa Paulista, no Estádio Canindé (SP). O jogo será em comemoração aos 50 anos do estádio da Lusa Paulista.

Para esse jogo o técnico Neto Colucci contará com a equipe considerada titular.