O CAPS I é um serviço caracterizado como porta de entrada da saúde mental, realizando atendimentos de acolhimento e avaliação tanto por procura por demanda espontânea ou encaminhamentos da rede, sendo então definido/proposto acompanhamento e tratamento no CAPS I ou encaminhado a outros serviços, de acordo com a necessidade.

Em relação às atividades realizadas na unidade, destacam-se acolhimentos; atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, atendimento social, entre outros); atendimento em grupos (psicoterapia, atividades de suporte social, assembleia, entre outras); oficinas terapêuticas; visitas domiciliares; atendimento à família; articulação e educação em saúde com a rede (Atenção Primária, Assistência Social, Educação, Conselho Tutelar, Justiça, serviços de urgência e emergência, cultura e lazer entre outros); matriciamentos na Atenção Básica articulado com Núcleo de Apoio à saúde da Família (NASF); e atendimento à crise.

Centro de Atenção Psicossocial Dr. Paulo Delgado- Álcool e outras drogas (CAPS Ad II)

Serviço destinado ao atendimento dos casos de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas, como álcool, cocaína, crack e outras drogas de adultos.

O dispositivo realiza atendimentos de acolhimento e avaliação tanto por procura por demanda espontânea ou encaminhamentos da rede, sendo então definido/proposto acompanhamento e tratamento no CAPS Ad ou encaminhado a outros serviços, de acordo com a necessidade.

Ambulatório de Saúde Mental/ Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT)

Serviço destinado a promover articulação com a rede, responsável pela triagem e atendimento multiprofissional e interdisciplinar de casos leves/moderados de adultos e de casos graves de crianças/adolescentes encaminhados pela Atenção Primária. A Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental é parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), constituindo estratégia para atenção integral à pessoa com transtornos mentais.

Atualmente o município conta com 02 AMENT tipo III implantadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde. Estas equipes são responsáveis por atendimentos de psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional e serviço social.

Serviço de Residência Terapêutica Norma Lúcia Carvalho Pereira Sá Pinto- (SRT)

Serviço destinado ao acolhimento de usuários portadores de transtornos mentais severos e persistentes egressos de internações de longa permanência desisntitucionalizados da Clínica de Repouso Três Rios que perderam os vínculos sociais e/ou familiares.

O serviço conta com o suporte de caráter interdisciplinar do Centro de Atenção Psicossocial Dr. Ubirajara José Theophanes Honorato Rodrigues (CAPS I) na construção de projetos terapêuticos individuais, buscando de modo efetivo a inserção do usuário na rede de serviços, organizações e relações sociais da comunidade.

Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral (URE-HG)

Serviço consiste em ponto de atenção do componente Atenção Hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial, destinado ao atendimento dos casos de crise de pessoas com sofrimento ou transtorno mental ou com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, que necessitam de internação para estabilização do quadro.

Devido à ação civil pública do Ministério Público com vistas ao fechamento da porta de entrada da Instituição Clínica de Repouso Três Rios, bem como atendendo a lei 10216/2001, foi implantado tal serviço no Hospital Nossa Senhora da Piedade, situado no município de Paraíba do Sul (RJ), visando atendimento regionalizado de pacientes em situação de crise/surto ou com intercorrências decorrentes do uso de álcool e/ou outras drogas dos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia, Areal e Comendador Levy Gasparian.