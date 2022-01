Inaugurada no dia 4 de novembro de 2021, a Farmácia 24h do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis (HGMSFA) atingiu recentemente a marca de mais de 3000 atendimentos. Segundo a coordenação da unidade, atualmente a Farmácia 24h realiza uma média de 70 atendimentos por dia, mas houve períodos em que mais de 100 atendimentos já foram realizados em uma mesma data.

Segundo o coordenador e farmacêutico Plantonista, Alexandre Rocha, entre os principais medicamentos entregues estão os Antibióticos, Anti Inflamatórios, Antialérgicos e Anti Térmicos. “Além desses citados, na Farmácia 24h também temos disponível medicamentos como o Oseltamivir, para influenza, medicamento este que custa mais de 200 reais”, destaca o farmacêutico, reforçando que para acessar a Farmácia hospitalar é necessário ter se consultado no dia no HGMSFA.

Já o prefeito Alexandre Serfiotis destaca que após o atendimento na madrugada, por exemplo, muitos pacientes tinham que esperar até que as farmácias abrissem. “Nós temos no município uma Farmácia Popular, porém muitos têm dificuldade em encontrar uma farmácia aberta após às 20 horas. Com a Farmácia 24h melhoramos o atendimento, isso porque auxiliamos esses pacientes e a outros que eram atendidos aos finais de semana e tinham que esperar a Farmácia Municipal abrir na segunda”, disse Alexandre Serfiotis.

Foto: Fabiano Sabino.