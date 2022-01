Obras na ponte da Vila dos Remédios entram na fase final

Expectativa é de que em uma semana o trânsito de veículos pesados seja liberado

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana, em conjunto com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), segue com as obras emergenciais para restabelecer o trânsito na ponte de acesso a Vila dos Remédios. Após as fortes chuvas que atingiram a localidade no dia 16 de dezembro passado, comprometendo a estrutura da ponte, o fluxo de veículos pesados precisou ser interrompido.

O prefeito Rodrigo Drable vistoriou a obra nesta sexta-feira, 14, e agradeceu o apoio dos envolvidos. “Terminando esse novo acesso, nós vamos demolir a ponte antiga a fim de abrir espaço para a nova ponte. Estou muito feliz com o andamento dos trabalhos e de anunciar que nos próximos dias nós vamos fazer a abertura da nova passagem, por cima das galerias, permitindo a desativação total da outra. Quero deixar meu muito obrigado ao DER, ao governador Cláudio Castro, ao deputado Marcelo Cabeleireiro e a todos que se envolveram, pois essa obra é uma demonstração de que com união as coisas dão certo”, declarou Drable.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, a obra garantirá a passagem dos veículos de forma provisória, até que uma nova ponte seja construída. “Este trabalho está sendo realizado através de um decreto emergencial, assinado pelo prefeito Rodrigo Drable, para oferecer livre passagem a todos os cidadãos. Para isso, nós instalamos duas galerias, que darão estrutura para construir uma passagem provisória, até que o projeto de reconstrução seja concluído pelo Governo do Estado”, explicou.

Ainda segundo Leiteiro, o fluxo total de veículos deverá ser liberado em até uma semana. “Estamos entrando na fase final, vamos acabar de acertar o terreno, pavimentar e colocar passagem para pedestre. Nossa previsão é de liberar o acesso para caminhões e ônibus na próxima semana”, destacou.

Asfaltamento da Rua Vereador Antenor Rocha é elogiado por moradores

Nesta sexta-feira, 14, a Secretaria de Manutenção Urbana deu início ao asfaltamento da Rua Vereador Antenor Rocha, no bairro Ano Bom. Inicialmente, a via recebeu serviços de limpeza da rede pluvial e drenagem.

O secretário de Manutenção Urbana destacou que o trabalho de pavimentação será ampliado. “O prefeito Rodrigo Drable, atendendo a um pedido dos moradores e vereadores, autorizou obras de melhorias na travessa que leva o mesmo nome da rua”, informou Leiteiro, completando que a conclusão será em uma semana. “Aqui são 350 metros de rua, nossa expectativa é de completar o asfaltamento até o próximo final de semana”.

Morador da rua há 50 anos, Hélio Ribas, lembrou como era a localidade quando se mudou e elogiou o trabalho realizado pela atual gestão. “Quando cheguei aqui isso era um brejo, com o passar dos anos foram realizadas melhorias que facilitaram a nossa vida. Essa nova obra está ótima, eles estão fazendo um bom trabalho. A rua está ficando certinha, a drenagem foi bem feita e os problemas que tínhamos estão sendo resolvidos”, disse.

Renato Martins, morador da localidade há mais de 20 anos, disse que esse asfaltamento era muito esperado por todos. “Essa rua estava com muitos buracos, quando chovia alguns pontos ficavam com lama, além é claro da poeira nos dias de sol, que afetava principalmente a saúde das crianças. Esse asfaltamento nós esperávamos há anos, todos aqui estão muito satisfeitos e felizes com essa realização”, elogiou. Fotos Floriano: Paulo Dimas