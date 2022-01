Um homem, de 31 anos, ainda não identificado, foi preso na tarde de quinta-feira, no bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis. Policiais militares foram até o local com o objetivo de tentar prender o suspeito de ter ferido cinco pessoas após um show da dupla Maiara e Maraísa, no último dia 6, em Angra dos Reis.

Ao chegar ao local houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Com o suspeito, de 31 anos, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, um rádio de comunicação, 62 pinos de cocaína e 13 pedras de crack. Até uma viatura blindada foi mobilizada. Foto: Polícia Militar