Na última quinta, 13 de janeiro, a prefeitura municipal de Porto Real recebeu os novos filtros que serão instalados nas Estações de Tratamento de Águas (ETA). A primeira unidade a receber a benfeitoria é a ETA do Centro, que faz o abastecimento dos bairros: Centro, Novo Horizonte, Nova Colônia, Ettore, Vila Real, Jardim Real, Village e Colinas.

Segundo o Prefeito Alexandre Serfiotis o objetivo é trazer para a população mais inovação, tecnologia e qualidade nos sistemas de tratamento de água. “Além de uma nova capacidade de filtragem das ETA’s, esses equipamentos são de fácil manutenção, que vai dar aos moradores da cidade uma maior tranquilidade e muito mais segurança no consumo de água potável”, analisa Alexandre Serfiotis, reforçando que o mais breve possível os filtros também serão instalados na ETA do bairro Freitas Soares.

Já o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva (Silvinho), explica que a ETA do Centro é uma unidade do tipo compacta e responsável pelo tratamento das águas captadas no Rio Paraíba do Sul. “Nós adquirimos 8 módulos que irão diminuir o tempo do processo de purificação da água, uma vez que os filtros possuem uma maior capacidade de vazão”, explica Silvinho.

