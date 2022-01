Quatis recebe Jari com o projeto ‘Deputado na sua Cidade’

Na próxima semana, agenda do projeto inclui Complexo da Califórnia em Barra do Piraí e bairro Aterrado em Volta Redonda

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve em Quatis, na manhã desta sexta-feira, dia 14, com o “Deputado na sua Cidade”. O projeto tem a proposta de conversar com os moradores e ouvir a demanda da população. Os moradores aprovaram a iniciativa e afirmaram que é muito bom ter um deputado presente e preocupado em ajudar o município.

Morador do Jardim das Acácias, Sidney Martins de Oliveira, esteve na praça para conversar com o deputado. “Acompanho o trabalho do Jari desde o primeiro mandato como vereador de Volta Redonda. E é muito importante ele estar perto do povo. Que bom que moradores de outros municípios estão tendo a oportunidade de conhecer um político que se preocupa com a nossa opinião”, disse.

Cida Galvão, moradora da Barrinha, também agradeceu ao Jari pela presença em seu município. “Já morei em Volta Redonda e conheço o trabalho do Jari é muito bom que, como deputado, esteja aqui, olhando pela minha cidade”, falou.

É com o slogan “quando o político está perto da população, tem mais chance de acertar” que Jari guia suas ações como representante da população no Poder Legislativo. Fez isso nos três mandatos como vereador de Volta Redonda e hoje leva o desafio para outras cidades do estado como parlamentar da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

“Vou trabalhar pelo desenvolvimento da região”, avisou, lembrando que já esteve com os prefeitos e com os moradores de Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí e Quatis. Destas visitas surgiram pautas como a ampliação dos serviços prestados no Hospital Regional Zilda Arns; melhorias para os moradores do Parque Maíra, em Pinheiral, e do Quilombo Santana, em Quatis; além do recapeamento asfáltico em trecho da RJ-141, em Barra do Piraí.

“Priorizando o Sul Fluminense e o Médio Paraíba, pretendo visitar outros municípios com o ‘Deputado na sua Cidade’”, contou Jari.

Na próxima semana, a agenda do projeto inclui o Complexo da Califórnia, em Barra do Piraí, na segunda-feira, dia 17, a tenda será montada em frente ao supermercado popular; e o bairro Aterrado, em Volta Redonda, nas proximidades da sede da Justiça Federal.

Jari retorna a Barra do Piraí para atender a população dos bairros que ficam próximos à divisa com Volta Redonda e distantes do centro da cidade, onde esteve no início desta semana. Em Volta Redonda, ele segue com o projeto nos principais centros comerciais do município. Já esteve na Vila Santa Cecília e Retiro.