Secretaria de Meio Ambiente implanta Disque Mudas

Iniciativa visa à arborização do município, de forma planejada

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está investindo sistematicamente em ações de preservação da natureza. Uma dessas iniciativas envolve o Disque Mudas, de caráter permanente, e que atende o cidadão com a doação de mudas para o plantio, de forma planejada. A ação integra o Programa Barra Mansa Mais verde, que tem por objetivo arborizar a cidade, de forma planejada.

Segundo o secretário de Pasta, Vinícius Azevedo, podem ser disponibilizadas até 50 mudas para o plantio. “Técnicos da Secretaria avaliam o local que receberá o plantio para identificar a espécie mais adequada ao solo e a quantidade ideal de mudas para o espaço. O tipo de muda a ser fornecida é exclusivamente nativa de Mata Atlântica, exceto para os pomares, onde poderão ser incluídas espécies frutíferas exóticas”, destacou.

Para solicitar a doação das mudas, basta entrar em contato com a Secretaria através dos telefones (24) 2106-3408/ 99923-7641, no horário de 8 às 16 horas, ou pelo link https://survey123.arcgis.com/share/0f6571d0510c43dc8d951074afe2ddb6, disponibilizado no site barramansa.rj.gov.br.

É necessário que o proprietário do imóvel interessado nas mudas apresente carta de intenção devidamente preenchida e assinada com cópia de documento que comprove a titularidade do terreno. Também precisa se comprometer com a manutenção e conservação do plantio. Fotos: Felipe Vieira