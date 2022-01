Agentes do Serviço Reservado (P2) do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) conduziram no início da noite desta sexta-feira à delegacia de Volta Redonda, 14, um homem suspeito de participação no assassinato do motorista de ônibus, Cícero Afonso dos Santos Gomes, de 27 anos na última quarta-feira, no bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda.

O suspeito foi encontrado na casa da sogra, na Rua Santa Luzia, também no bairro Santa Cruz II. Informações passadas aos agentes da 93ª DP davam conta de que armas utilizadas no crime estariam na residência do suspeito.

Os agentes foram até a residência, mas nenhuma arma foi encontrada. O suspeito em regime semiaberto estaria respondendo por porte ilegal de arma e associação para o tráfico de drogas.